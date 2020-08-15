43 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Вологодской области

В Вологодской области выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки с начала лета. Диагноз COVID-19 поставили 43 пациентам. За сутки выздоровели 15 человек, один скончался. Такие данные приводит оперштаб.

Согласно опубликованной информации, значительная часть выявленных случаев приходится на Череповец — 18, следом идёт Вологда — 7. В Кадуйском районе обнаружено 6 инфицированных, в Кирилловском — трое, Гязовецком и Харовском — по двое. Ещё по одному заражённому выявили в Шекснинском, Череповецком, Вологодском, Белозерском и Нюксенском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 2844 пациентам. Большая часть из них — 2386 — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 30 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 429 человек.

Динамика по новым заболевшим в Вологодской области на протяжении последнего месяца держалась в районе 25-30 человек в сутки и не превышала 30 человек. 12 августа сообщалось о 31 новом случае заражения. Сегодняшние данные — своеобразный антирекорд с начала лета. Наиболее близкий показатель по новым случаям фиксировался 11 июля. Тогда выявили 38 человек с инфекцией. Абсолютный антирекорд по заболевшим за сутки был установлен 27 мая, когда диагноз COVID-19 поставили 75 пациентам.

По уровню заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек Вологодская область занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе. А по количеству выздоровевших Вологодчина с показателем 83% занимает второе место на северо-западе.

Вологодская область находится на втором этапе сняти ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями). При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходмио носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа. Соблюдение масочного режима контролируют правоохранительные органы. С начала эпидемии стражи порядка составили более 7000 протоколов на нарушителей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде выявили повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщалось о вспышке COVID-19 в психоневрологическом интернате Череповца.