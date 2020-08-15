43 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Вологодской области

15.08.2020 [Общество]
43 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Вологодской области

В Вологодской области выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки с начала лета. Диагноз COVID-19 поставили 43 пациентам. За сутки выздоровели 15 человек, один скончался. Такие данные приводит оперштаб.

Согласно опубликованной информации, значительная часть выявленных случаев приходится на Череповец — 18, следом идёт Вологда — 7. В Кадуйском районе обнаружено 6 инфицированных, в Кирилловском — трое, Гязовецком и Харовском — по двое. Ещё по одному заражённому выявили в Шекснинском, Череповецком, Вологодском, Белозерском и Нюксенском районах.

Таким образом, с начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 2844 пациентам. Большая часть из них — 2386 — уже выздоровела. Болезнь закончилась летальным исходом в 30 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 429 человек.

Динамика по новым заболевшим в Вологодской области на протяжении последнего месяца держалась в районе 25-30 человек в сутки и не превышала 30 человек. 12 августа сообщалось о 31 новом случае заражения. Сегодняшние данные — своеобразный антирекорд с начала лета.  Наиболее близкий показатель по новым случаям фиксировался 11 июля. Тогда выявили 38 человек с инфекцией. Абсолютный антирекорд по заболевшим за сутки был установлен 27 мая, когда диагноз COVID-19 поставили 75 пациентам.

По уровню заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек Вологодская область занимает последнее место в Северо-Западном федеральном округе. А по количеству выздоровевших Вологодчина с показателем 83% занимает второе место на северо-западе.  

Вологодская область находится на втором этапе сняти ограничений. Уже заработали магазины, ряд предприятий сферы услуг, кафе и рестораны (с ограничениями). При этом в регионе действует масочный режим. Средства защиты необходмио носить в публичных местах и при использовании общественного транспорта. Режим повышенной готовности власти продлили до 31 августа. Соблюдение масочного режима контролируют правоохранительные органы. С начала эпидемии стражи порядка составили более 7000 протоколов на нарушителей.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде выявили повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Также сообщалось о вспышке COVID-19 в психоневрологическом интернате Череповца.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Начальника департамента культуры Вологодской области подозревают в крупном мошенничестве
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
«Остаться в живых»: образовательные центры Вологодской области просят губернатора разрешить работать
Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области
Стало известно о 29-м умершем от COVID-19 в Вологодской области
15.08.2020 [Общество]

43 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Вологодской области

953
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

NewsVo приносит извинения Александру Борисовскому
Контактировавших с COVID-больными в Череповце привезли в Шексну на обсервацию
43 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Вологодской области
Вологодская область получит почти 100 млн федеральных рублей на помощь медучреждениям
Директор мусоросортировки под Грязовцем назвал объемы подходящих для вторичной переработки отходов
Дорогу до Гледенского монастыря отремонтируют до конца года
Вологодский фермер взял на работу школьников во время карантина
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

1850
0
15.08.2020 [БлогоVO]

Можно предположить, что это следы нападения на Вологду в 1612 году

270
0
12.08.2020 [Обзор Прессы]

Все говорят, что в Москве снова введут карантин в сентябре

38454
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика