Еще 31 заболевшего коронавирусом выявили в Вологодской области

31 случай коронавирусной инфекции выявили за сутки в Вологодской области. Один человек скончался, 67 пациентов выздоровели. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии выросло до 2 743. Большая часть из них — 2320 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 394 человека.

Динамика по новым заболевшим в Вологодской области на протяжении последнего месяца держалась в районе 25-30 человек в сутки и не превышала 30 человек. Так, днём ранее сообщалось о 27 новых случаях заражения.

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 27,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 123 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 902 701 случай коронавируса. За весь период зафиксировано 15 260 летальных исходов, выздоровело 710 298 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде выявили повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.



Новость будет дополнена данными по районам после появления информации от регионального оперштаба