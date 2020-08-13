Вспышка коронавируса произошла в психоневрологическом интернате Череповца

Шесть пациентов психоневрологического интерната на улице Красной в Череповце заболели COVID-19. Предположительно, они заразились от врача. Коронавирус также выявлен у четырёх человек из медперсонала учреждения.

«Они продолжают лечение в моногоспитале, чувствуют себя хорошо, переносят заболевание в легкой и средней степенях тяжести. Контактными могут быть порядка 100 человек, все они находятся на карантине. Предпосылкой к выявлению заболевания стал вызов врача из поликлиники», — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области Анна Чхетиани.

При этом, по информации журналистов Gorodche.ru, очаг инфекции в интернате мог возникнуть из-за того, что его работники пренебрегали правилами предосторожности, работая по обчному графику, а не сменами по две недели. Источник инфицирования предстоит установить сотрудникам Роспотребнадзора. Ведомство уже начало эпидемиологическое расследование.

Сегодня утром оперативный штаб сообщил о 29 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Вологодской области, 16 из этих случаев выявили в Череповце. 5 августа стало известно, что в Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших COVID-19 медиков, писал NewsVo.