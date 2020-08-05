В Белозерске закрыли инфекционное отделение больницы из-за заболевших коронавирусом медиков

В Белозерской ЦРБ выявили еще два случая заражения коронавирусом среди сотрудников больницы.

— Covid-19 обнаружен у врача-инфекциониста инфекционного отделения и уборщицы больницы. В медицинской организации проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Определен круг контактных лиц. Они находятся на карантине, — сообщили NewsVo в департаменте здравоохранения Вологодской области.

В департаменте отмечают, что «заражение произошло в быту», а в профессиональной деятельности заболевшие пользовались средствами защиты.

Инфекционное отделение, которое находится в отдельно стоящем корпусе Белозерской больницы, закрыто на карантин. Ближайшие 10 дней больные, требующие госпитализации, будут направляться в инфекционное отделение областной клинической больницы №2 в Череповце.

Ранее NewsVo сообщал, что на прошлой неделе коронавирус подтвердился у двух других сотрудников ЦРБ — фельдшера «скорой помощи» и медсестры. Перед этим в инфекционном отделении больницы находилась COVID-положительная пациентка, но в департаменте здравоохранения говорят, что эти случаи никак не связаны, медики заразились «в быту».