В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом

В Белозерске две медика ЦРБ заразились коронавирусом. Ранее в инфекционном отделении больницы находилась COVID-положительная пациентка, но в департаменте здравоохранения говорят, что эти случаи никак не связаны, медики заразились «в быту».

Информация о том, что врач скорой помощи и медсестра рентген-кабинета заразились новой коронавирусной инфекцией, появилась днем 31 июля в группе Online-Белозерск в соцсети. В сообществе предположили, что эти два случая могут быть связаны с другим: на прошлой неделе в инфекционном отделении больницы лежала 33-летняя уроженка Вологды, у которой позже подтвердился коронавирус. Женщина в итоге была доставлена в моногоспиталь Череповца. Эту версию полностью опровергают в департаменте здравоохранения Вологодской области.

— Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Белозерской ЦРБ пациентки и медицинских работников не взаимосвязаны между собой. Так, пациентка с признаками ковидной пневмонии была госпитализирована в больницу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий: через отдельный вход, размещена в отдельном боксе. Когда тест на ковид показал положительный результат, женщину транспортировали в моногоспиталь для дальнейшего лечения. Медицинские работники, оказывающие помощь пациентке, использовали средства защиты. У них тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, — пояснили NewsVo в департаменте здравоохранения.

Случаи заболевания среди медиков ЦРБ были выявлены у двух человек, которые ранее, как отмечают в департаменте, не пересекались с зараженной коронавирусом пациенткой.

— Своевременно были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц, которые в настоящее время находятся на карантине. Отметим, что в профессиональной деятельности медицинские работники использовали средства защиты, соблюдали санэпидрежим. Предположительно, заражение могло произойти за пределами медицинской организации, в быту, — говорят в департаменте здравоохранения.

Ранее NewsVo писал, что оперштаб правительства Вологодской области 31 июля сообщил о 28 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 13 в Череповце, восемь в Вологде, три в Грязовецком, два в Белозерском, по одному - в Шекснинском и Кадуйском районах.



