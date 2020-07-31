В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом

31.07.2020 [Общество]

В Белозерске две медика ЦРБ заразились коронавирусом. Ранее в инфекционном отделении больницы находилась COVID-положительная пациентка, но в департаменте здравоохранения говорят, что эти случаи никак не связаны, медики заразились «в быту».

Информация о том, что врач скорой помощи и медсестра рентген-кабинета заразились новой коронавирусной инфекцией, появилась днем 31 июля в группе Online-Белозерск в соцсети. В сообществе предположили, что эти два случая могут быть связаны с другим: на прошлой неделе в инфекционном отделении больницы лежала 33-летняя уроженка Вологды, у которой позже подтвердился коронавирус. Женщина в итоге была доставлена в моногоспиталь Череповца. Эту версию полностью опровергают в департаменте здравоохранения Вологодской области. 

— Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Белозерской ЦРБ пациентки и медицинских работников  не взаимосвязаны между собой.  Так, пациентка  с признаками ковидной  пневмонии была госпитализирована в больницу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий: через отдельный вход,  размещена в отдельном боксе.  Когда тест на ковид показал положительный результат, женщину  транспортировали в моногоспиталь для дальнейшего лечения.   Медицинские работники, оказывающие помощь пациентке,  использовали средства защиты.    У них тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, — пояснили NewsVo в департаменте здравоохранения. 

Случаи заболевания среди медиков ЦРБ были выявлены у двух человек, которые ранее, как отмечают в департаменте, не пересекались с зараженной коронавирусом пациенткой. 

— Своевременно  были проведены  все необходимые противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц, которые  в настоящее время находятся на карантине. Отметим, что в профессиональной деятельности медицинские работники использовали средства защиты, соблюдали санэпидрежим.  Предположительно, заражение могло произойти за пределами медицинской организации, в быту, — говорят в департаменте здравоохранения.

Ранее NewsVo писал, что оперштаб правительства Вологодской области 31 июля сообщил о 28 новых случаях коронавируса, выявленных в регионе за сутки. Из них 13 в Череповце, восемь в Вологде, три в Грязовецком, два в Белозерском, по одному - в Шекснинском и Кадуйском районах.


 

Тэги: коронавирус

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