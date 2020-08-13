Еще 29 человек заболели коронавирусом в Вологодской области

29 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Вологодской области. При этом 19 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Согласно опубликованной информации, значительная часть выявленных случаев приходится на Череповец и Вологду.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в регионе выросло до 2772. Большая часть из них — 2339 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 404 человека.

Динамика по новым заболевшим в Вологодской области на протяжении последнего месяца держалась в районе 25-30 человек в сутки и не превышала 30 человек. Однако накануне днём сообщалось о 31 новомслучае заражения.

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровело 6 098 человек. Всего на сегодняшний день в РФ выявлен 907 758 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде выявили повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.