Еще 29 человек заболели коронавирусом в Вологодской области

13.08.2020 [Общество]

29 случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Вологодской области. При этом 19 пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Согласно опубликованной информации, значительная часть выявленных случаев приходится на Череповец и Вологду. 

Таким образом, число заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в регионе выросло до 2772. Большая часть из них — 2339 — уже поправилась. Болезнь закончилась летальным исходом в 29 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 404 человека.

Динамика по новым заболевшим в Вологодской области на протяжении последнего месяца держалась в районе 25-30 человек в сутки и не превышала 30 человек. Однако накануне днём сообщалось о 31 новомслучае заражения.

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровело 6 098 человек. Всего на сегодняшний день в РФ выявлен 907 758 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде выявили повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде задержали начальника департамента культуры области
Экотехнопарк построят в Вологодской области в 200 км от Шиеса
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
14 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки
В Вологде на улице Ярославской разбили ВАЗ, стоящий на подъезде к стройке детсада
Череповец вышел на первое место в области по общему количеству заболевших COVID-19
Трудовой договор с главврачом «Вологодской психиатрической больницы» расторгли по требованию прокуратуры
В Вологде выявили повторные случаи заражения людей COVID-19
Три человека получили травмы в ДТП в Вологодском районе
Из бюджета Вологодской области решили потратить более 100 тысяч рублей на покупку стола
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

185
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Устюжны получил посылку с живыми пчёлами
Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы
Антон Чёрный прочтёт свои стихи в прямом эфире библиотеки № 13
Заблудившаяся школьница провела ночь в лесах Усть-Кубинского района
Уроженец Вожеги стал победителем Всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий»
Лодка с людьми перевернулась на реке Вологда: погиб человек
Макет фрагмента Бородинского сражения появился в Вологодском кремле
 
13.08.2020 [Экономика]

Золотая жила. Как энергетики выкачивают из бизнеса миллионы за сорванные пломбы

185
0
13.08.2020 [БлогоVO]

Школа получила гранд от благотворительного фонда Геннадия Тимченко

119
0
12.08.2020 [Обзор Прессы]

Все говорят, что в Москве снова введут карантин в сентябре

31951
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика