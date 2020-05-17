За сутки в Вологодской области выявили 23 новых случая COVID-19

17.05.2020 [Общество]

454 случая заражения коронавирусом выявили в Вологодской области с начала эпидемии, за последние сутки - 23 случая. Из них 10 в Вологде, шесть в Череповце, четыре в Кадуйском районе, по одному в Череповецком, Шекснинском и Вожегодском.

Таким образом, по состоянию на утро 17 мая в Вологде всего выявлено 185 случаев заражения, в Череповце — 122, Шекснинском районе — 25, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4,  в Кадуйском районе — 22,  в Вологодском районе — 30, в Череповецком районе — 5, в Грязовецком — 13,  в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 7, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2, Вожегодском - 1. С начала эпидемии выздоровело 195 человек (плюс 15 за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района). 

На лечении в коронавирусном госпитале в Череповце сейчас 88 человек, пять из них находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены два человека, один пациент на кислородотерапии, сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что тест на антитела к коронавирусу можно будет сдать в частной лаборатории в Шексне. О запуске тестирования накануне объявила лабораторная служба "Хеликс". Этот тест позволит выявить, выработались ли антитела к вирусу, то есть сформировался ли иммунитет к инфекции COVID-19, в том числе, если заболевание было перенесено в легкой форме или бессимптомно.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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