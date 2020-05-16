Тест на антитела к коронавирусу можно будет сдать в лабораториях "Хеликс"

16.05.2020 [Общество]

Лабораторная служба «Хеликс», один из филиалов которой расположен в поселке Шексна Вологодской области, объявила о запуске тестирования на антитела к коронавирусу. 

Тест позволит выявить, выработались ли антитела к вирусу, то есть сформировался ли иммунитет к инфекции COVID-19, в том числе, если заболевание было перенесено в легкой форме или бессимптомно.

«Исследование выполняется на тест-системах производства ФГБУ „НМИЦ гематологии“, метод исследования — иммуноферментный анализ (ИФА). Благодаря высокой чувствительности, метод позволяет выявить специфические антитела IgG к возбудителю инфекции даже в том случае, если их концентрация в образце невысока. Чувствительность тест-системы составляет 95%, специфичность — 98%», — сообщает пресс-служба компании. 

Материал для теста - венозная кровь, сдать ее на анализ можно в более чем 350 центрах лаборатории по всей России. В сообщении компании также говорится, что стоимость анализа будет составлять 1600 рублей для всех регионов. 

Тест на определение антител к коронавирусу, который НМИЦ гематологии разработал совместно с Институтом молекулярной биологии, был недавно зарегистрирован Росздравнадзором. 

Тэги: коронавирус

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде опубликовали карту города с очагами коронавируса
426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
12 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологжанин решил оспорить в суде постановление правительства области о режиме самоизоляции
16 из 23 новых заболевших COVID-19 в Вологде — из очага в городской больнице
В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте
Власти Вологды пытаются через суд получить право на проезд стройтехники к скверу на улице Ярославской
Вологодский губернатор ответил на пост Дональда Трампа о победе во Второй Мировой войне
Четыре отделения городской больницы Вологды закрыли на карантин из-за пациентов с COVID-19
16.05.2020 [Общество]

33 новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки

2010
0
15.05.2020 [Общество]

В Вологде подорожает проезд в общественном транспорте

4795
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Тест на антитела к коронавирусу можно будет сдать в лабораториях "Хеликс"
Спектакль «Утиная охота» в постановке Вологодского ТЮЗа можно посмотреть онлайн 16 и 17 мая
33 новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки
426 человек оказались на карантине в городской больнице №1 Вологды
Череповчанка лишилась 10 тысяч рублей, пытаясь заказать еду в интернете
В Череповце ищут свидетелей смертельного ДТП с автобусом, иномаркой и пожарной машиной
Росгвардейцы задержали пьяного череповчанина, гулявшего по улице с ножом
 


08.05.2020 [Общество]

«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

7602
0
16.05.2020 [БлогоVO]

То, как региональные власти обращаются с врачами — это настоящий ад

199
0
15.05.2020 [Обзор Прессы]

Созданный в Вологде военно-санитарный поезд стал одной из лучших санитарных частей страны

366
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика