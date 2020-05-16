Тест на антитела к коронавирусу можно будет сдать в лабораториях "Хеликс"

Лабораторная служба «Хеликс», один из филиалов которой расположен в поселке Шексна Вологодской области, объявила о запуске тестирования на антитела к коронавирусу.

Тест позволит выявить, выработались ли антитела к вирусу, то есть сформировался ли иммунитет к инфекции COVID-19, в том числе, если заболевание было перенесено в легкой форме или бессимптомно.

«Исследование выполняется на тест-системах производства ФГБУ „НМИЦ гематологии“, метод исследования — иммуноферментный анализ (ИФА). Благодаря высокой чувствительности, метод позволяет выявить специфические антитела IgG к возбудителю инфекции даже в том случае, если их концентрация в образце невысока. Чувствительность тест-системы составляет 95%, специфичность — 98%», — сообщает пресс-служба компании.

Материал для теста - венозная кровь, сдать ее на анализ можно в более чем 350 центрах лаборатории по всей России. В сообщении компании также говорится, что стоимость анализа будет составлять 1600 рублей для всех регионов.

Тест на определение антител к коронавирусу, который НМИЦ гематологии разработал совместно с Институтом молекулярной биологии, был недавно зарегистрирован Росздравнадзором.