33 новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Вологодской области за сутки

431 случай новой коронавирусной инфекции выявлен в Вологодской области, за сутки 33 новых пациента. Из них восемь в Вологде, восемь в Кадуйском районе, пять в Шекснинском, четыре в Вологодском, три в Череповце, по два в Кичменгско-Городецком и Сокольском районах, один в Грязовецком.

Таким образом, по состоянию на утро 16 мая, в Вологде всего выявлено 175 случаев заражения, в Череповце — 116, Шекснинском районе — 24, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 18, в Вологодском районе — 30, в Череповецком районе — 4, в Грязовецком — 13, в Кичменгско-Городецком районе — 7, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, в Сокольском — 7, Устюженском — 2, Тарногском -2, Тотемском — 2. С начала эпидемии выздоровело 180 человек (плюс четыре за минувшие сутки), три человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

В моногоспитале Череповца на лечении находятся 85 человек, из них в тяжелом состоянии трое (один подключен к аппарату ИВЛ).

— По данным специалистов, все чаще случаи Covid-19 выявляются у вологжан, обратившихся к врачу с симптомами ОРВИ. Как правило, эти люди, не контактировали с приезжими, из дома выходили только по неотложным делам, — сообщает областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за вспышки коронавируса в Вологодской городской больнице №1 в обсервации оказались более 400 человек - пациенты и сотрудники медучреждения.