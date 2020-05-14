На вокзалах Череповца установили тепловизоры

Температуру тела всех входящих на вокзалы в Череповце людей с 14 марта начали проверять с помощью тепловизоров.

- С сегодняшнего дня на железнодорожном и автобусном вокзалах работают тепловизоры. Компания «Фосагро» передала их городу безвозмездно. Теперь у каждого посетителя, заходящего в здание, температура тела измеряется автоматически. Если здоровье пассажира вызывает сомнения, его просят пройти дополнительное обследование у медработника, - пишет Вадим Германов на своей странице в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на 14 мая, в Вологодской области зарегистрирован 361 случай коронавируса. В Вологде выявлено 144 случая заражения, в Череповце — 107, Шекснинском районе — 19, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 10, в Вологодском районе — 25, в Череповецком районе — 4, в Грязовецком — 12, в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском, Тарногском районах. С начала эпидемии выздоровело 172 человек (плюс 7 за минувшие сутки), два человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).