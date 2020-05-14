11 новых случаев коронавируса выявили в Вологде за сутки

За сутки в Вологодской области зафиксировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, причем 11 из них - в Вологде. Кроме того, один новый пациент с COVID-19 выявлен Череповце, два - в Кадуйском районе, первый случай заражения появился в Тарногском районе.

Таким образом, в Вологде по данным на 14 мая всего выявлено 144 случая заражения, в Череповце — 107, Шекснинском районе — 19, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 10, в Вологодском районе — 25, в Череповецком районе — 4, в Грязовецком — 12, в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском, Тарногском районах. С начала эпидемии выздоровело 172 человек (плюс 7 за минувшие сутки), два человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

В моногоспитале Череповца сейчас, по данным мэра города Вадима Германова, 62 человека (в том числе, 8 - жители Череповца, 54 - жители других городов и районов Вологодской области).

В тяжелом состоянии четыре человека, в том числе двое подключены к аппарату ИВЛ.

Ранее NewsVo сообщал, что в Великоустюгском районе коронавирусом заразился трехмесячный ребенок. Сейчас он находится в боксированной палате инфекционного отделения больницы в Великом Устюге.