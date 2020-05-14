Трехмесячного младенца с COVID-19 лечат в инфекционном отделении больницы в Великом Устюге

14.05.2020 [Общество]

Трехмесячный младенец с подтвержденным коронавирусом находится в боксированной палате инфекционного отделения больницы в Великом Устюге. Об этом сообщил глава района Александр Кузьмин.

Всего с начала эпидемии на территории муниципалитета было выявлено 13 случаев COVID-19, шесть человек уже выздоровели. Четверо сейчас находятся в коронавирусном госпитале Череповца, один лечится дома амбулаторно, еще один человек скончался. 

— Семь человек заболевших в поселке Полдарса — от одной женщины, которая приехала из другого региона. Сама женщина находится в тяжелом состоянии в госпитале Череповца. Остальные шесть заболевших устюжан также находятся кто в госпитале, кто дома в режиме самоизоляции. Самое страшное, что среди них двое детей в возрасте три месяца и пять лет. На сегодня есть определенные ограничения и неудобства, но те мероприятия, которые мы проводим, они важны для здоровья вас и ваших близких, — рассказал в интервью телеканалу «Русский Север» глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. 

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусная инфекция подтверждена у пяти человек, в том числе у двух пациентов  и  трех сотрудников отделения гемодиализа  ООО «Бодрость» в Вологде. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Все пациенты и медицинский персонал отделения помещены в обсервацию.

Тэги: коронавирус

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