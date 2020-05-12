В Великоустюгском районе коронавирус подтвердился у трехмесячного ребенка

В Великоустюгском районе коронавирусом заболел трехмесячный ребенок. По словам главы муниципалитета Александра Кузьмина, ребенок контактировал с ранее заболевшей девушкой, которая сейчас проходит лечение в моногоспитале Череповца.

По данным на 12 мая, в Великоустюгском районе выявлено 13 случаев коронавируса, в целом по области - 334. С начала эпидемии выздоровело 128 человек (плюс 7 за минувшие сутки), два человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

В коронавирусном госпитале Череповца, по последним данным, лечатся 54 пациента (из них 7 - череповчане, 47 - жители других городов и районов Вологодской области), из которых 14 детей. Состояние пяти человек - тяжелое, двое подключены к аппарату ИВЛ.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусная инфекция подтверждена у пяти человек, в том числе у двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа ООО «Бодрость». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Все пациенты и медицинский персонал отделения помещены в обсервацию.