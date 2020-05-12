17 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

Количество выявленных случаев коронавируса в Вологодской области достигло 334. За сутки в регионе 17 новых пациентов с COVID-19, из них четыре в Вологде, пять в Череповце, три в Кадуйском районе, два в Великоустюгском, по одному в Череповецком, Шекснинском, Кирилловском районах.

Таким образом, в Вологде всего выявлено 129 случаев заражения, в Череповце — 101, Шекснинском районе — 18, в Великоустюгском районе — 13, в Нюксенском районе — 4, в Кадуйском районе — 8, в Вологодском районе — 23, в Череповецком районе — 4, в Грязовецком — 12, в Кичменгско-Городецком районе — 5, в Кирилловском районе — 5, в Никольском районе — 2, в Усть-Кубинском — 4, в Бабушкинском — 3, по одному в Устюженском, Тотемском, Сокольском районах. С начала эпидемии выздоровело 128 человек (плюс 7 за минувшие сутки), два человека умерли (жители Вологды и Великоустюгского района).

В коронавирусном госпитале Череповца, по последним данным, лечатся 54 пациента (из них 7 - череповчане, 47 - жители других городов и районов Вологодской области), из которых 14 детей. Состояние пяти человек - тяжелое, двое подключены к аппарату ИВЛ.

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирусная инфекция подтверждена у пяти человек, в том числе у двух пациентов и трех сотрудников отделения гемодиализа ООО «Бодрость». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения. Все пациенты и медицинский персонал отделения помещены в обсервацию.