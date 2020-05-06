Студенты Череповецкого госуниверситета будут сдавать сессию дистанционно

Все студенты Череповецкого госуниверситета, включая выпускные курсы, в этом году будут сдавать сессию онлайн. Экзамены и зачеты проведут через интернет.

«Это общее правило для всего университета. Мы используем систему Microsoft Teams, с помощью которой будут проводиться экзамены. Над формами экзаменов сейчас думаем вместе с преподавателями. Информация появится на сайте вуза. Защита дипломных работ тоже пройдет дистанционно. С точки зрения мировой практики в этом нет ничего страшного и нового. В мире не только дипломные работы, но и кандидатские диссертации уже защищали в дистанционном формате. Здесь главное — технически все верно организовать, чтобы студенты и преподаватели смогли соблюсти условия для нормальной связи», — рассказала официальному сайту Череповца первый проректор ЧГУ Екатерина Целикова.

Как ранее сообщал NewsVo, об отмене госэкзаменов и дистанционной защите выпускных квалификационных работ в конце апреля также объявили в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии.

Из-за коронавируса с 17 марта перешли на дистанционное обучение студенты Вологодского госуниверситета и Вологодской молочнохозяйственной академии. В Череповецком госуниверситете с 16 марта отменили все массовые мероприятия, на дистанционное обучение ушли с 23 марта.