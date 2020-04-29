Студенты выпускных курсов Вологодской молочнохозяйственной академии в 2020 году не будут сдавать госэкзамены

В Вологодской государственной молочнохозяйственной академии из-за коронавируса в 2020 году не будут проводить государственные экзамены. Итоговая аттестация для студентов, которые завершают обучение по основным образовательным программы высшего образования проводится только в виде защиты выпускной квалификационной работы. Исключение составляет уровень подготовки аспирантуры и специальности «Ветеринария».

«При этом в структуру образовательной программы вносятся соответствующие изменения, а именно – вводится дополнительно преддипломная практика в течение двух недель, - отмечает проректор по учебной работе Вологодской ГМХА Наталья Медведева, - Практика будет проходить на базе Вологодской ГМХА в дистанционном формате. Форму отчета по практике определят выпускающие кафедры факультетов. Надеемся, что такой подход позволит увеличить время на подготовку к защите выпускной квалификационной работы».

Пресс-служба вуза сообщает, что защита выпускных квалификационных работ будет проходить в дистанционном формате. Сейчас разрабатывается специальный механизм для проведения защиты с учетом всех требований законодательства в сфере образования.

По специальности «Ветеринария» вместо двух государственных экзаменов будет один комплексный. Формат проведения экзамена и фонды оценочных средств сейчас также разрабатываются.

— Помимо этого, летняя экзаменационная сессия для студентов очной формы не выпускных курсов по всем направлениям подготовки, реализуемых в академии, пройдет исключительно в дистанционной форме, — сообщает пресс-служба ВГМХА.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за коронавируса с 17 марта перешлит на дистанционное обучение студенты Вологодского госуниверситета и Вологодской молочнохозяйственной академии. В Череповецком госуниверситете с 16 марта отменили все массовые мероприятия, на дистанционное обучение ушли с 23 марта.