В домах на улице Ярославской в Вологде разбросали по ящикам фальшивые листовки движения «Вместе»

28.04.2020 [Общество]

В движении «Вместе» заявили, что не имеют никакого отношения к листовкам, разбросанным от их имени в ночь на 28 апреля по почтовым ящикам домов на улице Ярославской. На флаерах была размещена информация о сборе средств, который якобы запустило движение для борьбы за зеленую зону вблизи домов № 36 и 34.

 

— Не поленились и раскидали по почтовым ящика такие листовки, где якобы от имени движения Вместе идёт сбор. Благодаря жителям, часть фальшивок выкинули. Но будьте осторожны, в борьбе с простыми людьми у нашей власти нет моральных ориентиров, — сообщает движение в своей группе в соцсети.

Ранее NewsVo сообщал, что с 23 апреля жители улицы Ярославской пытаются помешать началу стройки детского сада в зеленой зоне вблизи домов № 36 и 34. У подрядчика — ООО «Базис ЛТД» — есть разрешение на строительство, однако, как говорят вологжане, с ними, как с собственниками смежных участков, до сих пор не согласовали план производства работ и проезд тяжелой техники к площадке. 27 апреля в сквере полицейские задержали лидера движения «Вместе» Евгения Доможирова. На него составили протокол о нарушении режима самоизоляции и потребовали, чтобы он уехал домой. Когда активист не согласился, его увели в служебную машину за неповиновение сотрудникам полиции. Оба административных дела суд рассмотрит 28 апреля.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Однако уже сейчас возле будущей стройплощадки, несмотря на протесты вологжан, возводят забор. В администрации Вологды говорят, что все действия подрядчика законны, а всем несогласным предлагают обращаться в суд.

Фрагмент прямого эфира мэра Вологды Сергея Воропанова от 27 апреля

Люди с 2019 года предлагают властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019–2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет. 

Тэги: скверы, движение вместе, листовки
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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