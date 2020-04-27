Рабочие начали монтировать забор в сквере на улице Ярославской в Вологде

27.04.2020 [Общество]

На территории зеленой зоны вблизи домов № 34 и 36 по улице Ярославской в Вологде начали монтировать забор планируемой стройки. Местные жители против, но рабочих со столбиками забора охраняют молодые люди, представляющиеся сотрудниками ЧОПа. 

Днем 27 апреля в сквер также приезжали представители городской администрации, которые пытались устроить презентацию проекта детского садика, заявив, например, что когда-то высаженные ветеранами ВОВ взрослые деревья, попадающие в зону застройки, могут быть пересажены. 

Скриншот трансляции из группы Cквер Ярославская 34

Ранее NewsVo сообщал, что утром в сквере задержали главу движения «Вместе» Евгения Доможирова, которого сначала обвинили в нарушении режима самоизоляции, а затем — в неповиновении сотрудникам полиции. Суды по составленным в отношении активиста протоколам состоятся завтра, 28 апреля.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей, начать их фирма должна была с 1 мая. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было.  

Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Действующим генпланом города садик в этом месте не предусмотрен — для дошкольных учреждений выделены другие места в этом районе. В соглашении между Минпросвещения и правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019–2021 гг., которое было подписано 9 февраля 2019 года, этого дошкольного учреждения также нет. 

 

Тэги: Строительство
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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