Разработчик игр Playrix перечислит всем сотрудникам по 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса

Основанная в Вологде компания-разработчик мобильных игр Playrix выплатит всем сотрудникам по 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавируса. Выплаты получат все 2,1 тысячи работников фирмы.

«Мы надеемся, что эта сумма поможет снять часть нагрузки и позволит сотрудникам еще лучше позаботиться о себе и своих близких», — сообщили корреспонденту РБК в Playrix.

Отмечается также, что таким образом руководство фирмы проявляет заботу и о пользователях.

«Более 100 млн человек по всему миру играют в наши игры и проводят в них больше времени, чем до карантина. Поэтому сейчас для них особенно важна наша работа», — комментирует Playrix.

Ранее NewsVo сообщал, что основатели Playrix — Дмитрий и Игорь Бухманы- занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. На середину февраля 2020 года их компания стоила более 7 $ млрд, а сами они стали миллиардерами.

Сейчас для фирмы Playrix, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония. Весной 2019 года стало известно, что штаб-квартира фирмы перенесена из Вологды в Ирландию. Согласно базе Контур-Фокус, учредителем ООО «Плейрикс» теперь является кипрская компания с ограниченной ответственностью «Rimute Holdings Limited». Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.

В конце марта 2020 года Дмитрий и Игорь Бухманы Вологодской области 25 млн рублей на покупку оборудования для борьбы с коронавирусом. На эти деньги были куплены аппараты ИВЛ в больницу Вологды.

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