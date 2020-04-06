Сотрудники «Северстали» получат дополнительно 10 тысяч рублей к зарплате из-за коронавируса

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов сообщил, что все сотрудники предприятия получат дополнительно 10 тысяч рублей к зарплате из-за коронавируса. Об этом говорится в официальном обращении миллиардера, опубликованном на сайте компании 6 апреля.

По словам Мордашова, «Северсталь» как системообразующая для страны компания в условиях угрозы распространения коронавируса продолжает напряженную работу: сотрудники, обеспечивающие непрерывный производственный цикл, — непосредственно на своих рабочих местах, остальные — удаленно. При этом, как отметил бизнесмен, строго соблюдаются меры, обеспечивающие нераспространение инфекции

— Мы осознаем, что в новых обстоятельствах нам очень важно поддержать каждого. Возникают проблемы с питанием на рабочих местах и дома, с транспортом, другими услугами, приобретением необходимых лекарств и средств дезинфекции и т. д. В этой связи и с учётом возникающих дополнительных личных затрат мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей единовременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 года всем сотрудникам «Северстали», за исключением руководителей, входящих в Топ-100. Эта сумма будет выплачена вместе с авансом за апрель, — говорится в обращении Мордашова.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на утро 6 апреля, в Вологодской области подтверждены 23 случая коронавируса, из них 21 в Череповце и 2 в Вологде. Еще 13 пациентов с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция" ждут его подтверждения из референс-центра в Москве.