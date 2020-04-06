Коронавирус подтвержден у 23 жителей Вологодской области

Коронавирусная инфекция за выходные подтвердилась у девяти жителей Череповца и двух жителей Вологды. Таким образом, на утро 6 апреля в области 23 подтвержденных случая коронавируса, обследовано более 4196 человек, сообщает сайт правительства региона.

Кроме того, вирус подозревают у еще двух жителей Вологды и у одиннадцати жителей Череповца. Их пробы отправлены в референс-центр в Москву, где подтвердят или опровергнут поставленный предварительно диагноз.

Ранее NewsVo сообщал, что из-за угрозы распространения коронавируса с 3 апреля были приостановлены межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия.

Особое внимание на въезде в Череповец уделяют автотранспорту с кодом другого региона: мэр города Вадим Германов на своей странице в соцсети утром 5 апреля сообщил, что на въездах за двое суток развернули 74 иногородних автомобиля, водители которых не смогли объяснить цель их визита. 5 апреля мэр Вологды Сергей Воропанов объявил, что КПП для контроля за въезжающим в город иногородим транспортом с 6 апреля установят и на въездах в областную столицу.

Губернатор пишет, что в таких условиях необходимо усилить режим самоизоляции в регионе. При этом, как ранее сообщал NewsVo, постановлением областного правительства с 6 апреля расширен список организации, которые могут свободно работать в нынешних эпидусловиях.