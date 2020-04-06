Управляющие компании в Вологде начнут обрабатывать дезраствором подъезды жилых домов

С 6 апреля управляющие компании Вологды начнут массовую дезинфекцию подъездов многоквартирных жилых домов. Общественные места, автобусные остановки, как рассказал мэр Сергей Воропанов, в городе уже начали обрабатывать.

«На данный момент закуплено дополнительно 6 тысяч тонн специальных химреагентов для дезинфекции территорий. Мы уже начали точечно проводить такую обработку, сейчас активизируем этот процесс. Губернатором поставлена задача начать обрабатывать все без исключения жилые подъезды многоквартирных домов нашего города. С понедельника, 6 апреля, все управляющие компании должны начать эту работу. Это требует определённого времени, конечно, будет сделано не одним днем, но постепенно эту задачу мы выполним. Также сегодня мы начали обрабатывать остановочные комплексы, подъездные пути к дворам. Там, где есть положительные тесты по коронавирусу, есть хоть минимальное подозрение на возможное заражение, обрабатываем и всю территорию вокруг: дороги, дворы, тротуары, остановочные комплексы и так далее», - пояснил мэр.

Кроме того, по словам мэра, на въездах в город начинают работать контрольно-пропускные санитарные пункты, которые проверяют в первую очередь машины с иногородними номерами.

«С понедельника такие посты появятся на въезде в город по всем направлениям. Наша задача – контролировать поток приезжих, так же, как мы это делаем на железнодорожном вокзале. Кроме того, напомню, по поручению губернатора посты установлены и на въездах в Вологодскую область. Всем въезжающим вручается памятка о том, что в Вологде и в целом в Вологодской области введен режим карантина»,- прокомментировал Сергей Воропанов.

Ранее NewsVo сообщал, что очищать воздух от микроорганизмов и вирусов в медучреждениях Вологодской области начали генератором горячего тумана.