Для обеззараживания воздуха в вологодских медучреждениях используют генератор горячего тумана

Очищать воздух от микроорганизмов и вирусов в медучреждениях Вологодской области начали генератором горячего тумана. Новое оборудование для дезинфекции закупили за счет областного бюджета, 3 апреля таким образом был обработан один из корпусов Вологодской городской больницы № 1.

— Уникальность технологии заключается в том, что дезраствор подаётся на раскалённую трубу, превращаясь в туман, — под воздействием высокой температуры происходит расщепление раствора на мелкие капли. Их размер чуть больше размера самого вируса. Капли уничтожают вирус как в воздухе, так и на поверхности предметов. Густое облако дезинфицирующего средства проникает даже в микротрещины и труднодоступные места, — сообщает сайт регионального правительства.

Постепенно туман остывает и смещается вниз, покрывая все поверхности тонким слоем обеззараживающей жидкости. Чтобы защититься от горячего тумана проводящие обработку специалисты надевают на себя защитные костюмы. Однако сама технология для людей безопасна, отмечают в департаменте здравоохранения.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своих страницах в соцсетях также сообщил, что регион поступит оборудование и необходимые медикаменты для борьбы с коронавирусом.

— На прошлой неделе компания Playrix направила средства на аппараты ИВЛ. Сегодня они закуплены и в ближайшие дни будут поставлены в медучреждения. Наши крупнейшие предприятия -«Северсталь» и «ФосАгро» поддержат область масками и средствами индивидуальной защиты. На следующей неделе они придут из Китая. Их мы направим в больницы, поликлиники, лаборатории, — пишет Кувшинников.

По данным на утро 5 апреля в Вологде три пациента с подозрением на коронавирус, в Череповце - 12. В регионе подтверждено 13 случаев заражения, все эти люди находятся в Череповце.