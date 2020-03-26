Разработчик игр Playrix выделит Вологодской области 25 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Уроженцы Вологды, основатели компании-разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухманы, выделят 100 млн рублей на борьбу с коронавирусом в России. 25 млн из этой суммы будут направлены в Вологодскую область.

— Первый грант в размере 25 млн рублей будет выделен Вологодской области — родине основателей компании, братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. Деньги будут направлены на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, рентгеновских аппаратов и другого необходимого медицинского оборудования. На оставшиеся 75 млн рублей компания окажет поддержку другим регионам и закупит медицинскую технику, защитные и дезинфицирующие средства, — сообщает forbes.ru.

Ранее NewsVo сообщал, что Дмитрий и Игорь Бухманы занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. На середину февраля 2020 года их компания стоила более 7 $ млрд, а сами они стали миллиардерами.

Сейчас для фирмы Playrix, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония.

Весной 2019 года стало известно, что штаб-квартира фирмы перенесена из Вологды в Ирландию. Согласно базе Контур-Фокус, учредителем ООО "Плейрикс" теперь является кипрская компания с ограниченной ответственностью "Rimute Holdings Limited". Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.