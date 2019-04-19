Основатели компании Playrix рассказали о причинах переноса штаб-квартиры из Вологды в Ирландию

Основателям компании Playrix братьям Игорю и Дмитрию Бухманам пришлось два раза платить за один и тот же участок земли на улице Путейской в Вологде, где они построили здание для своей фирмы. О том, почему в Вологде невыгодно строить для фирмы новое здание и чем налоговая система Ирландии комфортнее для ведения бизнеса, они рассказали "Медузе".

- Тогда мы думали, что построить выгоднее, чем снимать или купить что-то, потом стало понятно, что это не было хорошей идеей. Но в России бывает, что проблемы возникают там, где их быть не должно, - ответил Игорь Бухман на вопрос, зачем они оставались в Вологде, уже зарабатывая миллионы долларов, и даже построили здесь новый офис. - С вас требовали взятки? - Хуже. Мы купили землю под офис за три или четыре миллиона рублей, через год-полтора начали строить. Построили фундамент, а потом оказалось, что человек, который продал нам ее, этой землей не владел. Она принадлежала и правительству города — и одновременно нам, потому что он как-то так сделал, что нам в государственных органах все документы на землю зарегистрировали. В итоге мы второй раз купили эту землю, иначе нам пришлось бы просто сносить все построенное. Человека, который продал нам землю, в итоге не нашли. Мы сделали выводы из этой истории — больше заниматься строительством не будем.

Сейчас оба брата стали долларовыми миллиардерами. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние каждого из них оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Сейчас для их компании, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок Playrix — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония.

Совокупная аудитория пользователей этих игр - около 30 миллионов человек в день. По словам Дмитрий Бухмана, сейчас в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии. Именно в Дублин перебазировалась штаб-квартира Playrix, оттуда сейчас управляют компанией.

- В какой-то момент мы решали, как правильно структурировать наш бизнес с юридической точки зрения и пришли к тому, что ирландская юрисдикция — оптимальна. Среди плюсов — хорошее корпоративное право и низкий корпоративный налог 12,5%. Можно найти еще ниже, но это уже будет не так надежно и престижно, как в Ирландии. Мы же не первые, кто пришли сюда. Здесь находятся европейские офисы и Facebook, и Google. Дублин — это хаб для IT-бизнеса, - пояснил Игорь Бухман, отвечая на вопрос, почему для ведения бизнеса была выбрана Ирландия.

Дмитрий Бухман рассказал, что они с братом очень долго жили в Вологде, но примерно пять лет назад уехали в Ирландию.

- Почему уехали? Игорь: Пожалуй, история с офисом тоже сказалась. Было ощущение, что к нам просто могут прийти и что-нибудь приписать. Мы же тогда все по закону делали, а отвечали, как будто обманывали. Может без этой ситуации мы и остались бы. Ну и были мечты поехать пожить в Европе в англоязычной стране. Казалось, что там лучше. Мы тогда все в розовых очках видели. Сейчас мы уже поняли, что все не так просто.

Согласно базе Контур-Фокус, учредителем ООО "Плейрикс" теперь является кипрская компания с ограниченной ответственностью "Rimute Holdings Limited". Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.

Подробности о том, как начинался бизнес Бухманов в Вологде и как, начав с одной игры на домашнем компьютере, они создали одну из крупнейших в мире компаний по разработке игр, читайте в "Медузе".