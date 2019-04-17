Основатели вологодской компании Playrix вошли в рейтинг самых богатых людей мира

17.04.2019 [Экономика]

Агентство Bloomberg включило братьев Игоря и Дмитрия Бухманов, которые основали компанию Playrix, в рейтинг самых богатых людей мира.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние каждого из братьев оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Ранее они не попадали в этот рейтинг. Отметим, что, по данным базы Контур-Фокус, налог на прибыль вологодского ООО "Плейрикс" за 2017 год составил 37 038 902 рублей.

Напомним, Playrix была основана в Вологде в 2004 году и занимается разработкой игр для мобильных телефонов. Сейчас компания входит в Топ-10 крупнейших мобильных разработчиков в мире. Как указано на сайте Playrix, сейчас у них работают около тысячи сотрудников из 22 стран и 107 городов мира.

Добавим, что в декабре 2018 года читатели Newsvo обратились в редакцию с таким вопросом:

- Правда ли, что Playrix планирует перебазироваться полностью в Ирландию юридически и какова сейчас доля прибыли компании, с которой платится налог не в Вологде, а в Ирландии?

Мы адресовали этот вопрос компании, попросив рассказать о плюсах ведения бизнеса в Ирландии. Нам дали следующий краткий ответ:

- ООО “Плейрикс” динамично развивается и на данный момент имеет обособленные подразделения в ряде городов России. В соответствии с политикой компании планы по финансовому развитию являются конфиденциальными.

Добавим, что, согласно базе Контур-Фокус, учредителем ООО "Плейрикс" является кипрская компания с ограниченной ответственностью "Римьют Холдингс Лимитед". Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.

В тему

В 2016 году офис компании "Плейрикс" в Вологде посетили участники экспедиции "ВологодЭтноЭксп" с Артемием Лебедевым.

Тэги: налоги, бизнес, Playrix

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