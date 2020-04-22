В администрации Вологды назвали ошибкой госзакупку смартфона за 53 тысячи рублей

22.04.2020 [Общество]

Управляющий делами администрации Вологды Алексей Корюкаев назвал ошибкой закупку смартфона за 53 тысячи рублей. Об этом говорится в его официальном ответе, который получил Евгений Доможиров:

— Сообщаем, что закупка у единственного поставщика «На поставку смартфона Samsung Galaxy S10» является ошибочной и отменена.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды 23 марта купила смартфон Samsung Galaxy S10. Информация о соответствующей закупке размещена на сайте комитета госзаказа Вологодской области, на нее обратило внимание движение «Вместе».

О закупке объявили 19 марта, начальная (максимальная) цена контракта на поставку телефона была обозначена в 59 990 рублей. 23 марта администрация выбрала поставщика — ООО «Подшипник», предложившее цену в 53 000 рублей.

NewsVo спросил у пресс-службы администрации Вологды, для какой цели закупался смартфон и почему нельзя было его заменить более дешевым аналогом, однако ответов на эти вопросы не получил.  Городские власти сообщили журналистам, что закупка якобы была отменена еще 19 марта, поскольку специальная комиссия Общественного совета города рекомендовала это сделать. 

Вместо смартфона, как объяснили в пресс-службе, было решено купить папки-планшеты для мобильных бригад, которые сейчас контролируют находящихся на самоизоляции. Судя по карточке закупки, 450 папок-планшетов за 26 550 рублей городской администрации продаст ИП Русинов Андрей Леонидович. Кроме того, на "сэкономленные" от отмены закупки Galaxy S10 будет приобретен дезинфицирующий раствор. 

Тэги: смартфоны, госзакупки

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