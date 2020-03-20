Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине

20.03.2020 [Общество]

Полицейские, бойцы Росгвардии и социальные работники будут контролировать соблюдение режима самоизоляции недавно вернувшимися из-за границы жителями Вологодской области. Всего будет организовано 100 мобильных групп, которые займутся проверкой, об этом объявили 20 марта в ходе совещания в региональном правительстве. 

- В ближайшие дни мобильные группы должны будут обойти всех вернувшихся из-за рубежа. При обходе приехавших из-за границы будут выдавать под роспись уведомления об информировании, методические рекомендации нахождения на карантине, а также анкету, результаты которой будут занесены в электронную базу. Работа мобильных групп будет постоянной с учетом вновь прибывших из-за рубежа граждан, - сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. 

Тем вологжанам, которые проживают в общежитиях, власти должны будут обеспечить отдельную комнату. 

Кроме того, сегодня было принято решение, что если из-за коронавируса школьные каникулы придется продлить, что с 1 апреля будет введено дистанционное обучение. Губернатор области поручил региональному департаменту образования подготовить методические материалы.

Поскольку действующая в Вологодской области "горячая линия" по коронавирусу не справляется с потоком звонков, было также принято решение запустить в работу с  8 часов утра 21 марта круглосуточный многоканальный call-центр с номером 8‑800‑200‑93‑88. Абоненты, набирающие прежние номера, будут автоматически переадресовываться на новый номер. 

Ранее NewsVo сообщал, что 658 вернувшихся из-за границы жителей Вологодской области обследовали на коронавирус. Ни у одного из обследованных диагноз не подтвердился. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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