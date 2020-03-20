658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус

20.03.2020 [Общество]

По состоянию на 20 марта 658 вернувшихся из-за границы жителей Вологодской области обследовали на коронавирус. Ни у одного из обследованных диагноз не подтвердился. Такие данные озвучили на пресс-конференции в региональном правительстве.

С начала марта в Вологодскую область из других стран въехали 5400 человек. Все они должны сообщить о возвращении в свою поликлинику и провести 14 дней на карантине, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Лица, которые возвращаются из-за рубежа, должны самоизолироваться. Человек, который приезжает на территорию Вологодской области, находится у себя дома, сообщает по телефону в свою поликлинику, что он прибыл из заграницы, и поликлиника ставит его на учет, выдается больничный лист на 14 дней, за ним устанавливается медицинское наблюдение. В течение 14 дней человек не имеет права выходить за пределы своей квартиры, должен находиться там. По истечению этого срока, если нет признаков заболевания, карантин заканчивается. При появлении первых признаков ОРВИ он тут же должен позвонить своему лечащему врачу, тот приходит, если есть необходимость, человека госпитализируют. Если нет оснований для госпитализации, его оставляют на дому, но проводят комплекс лабораторных исследований. Участковая служба МВД будет отслеживать соблюдение самоизоляции, - говорит начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей  Смелков.

Тест на коронавирус проводится только тем, кто ранее побывал за границей, кто контактировал с больными и у кого наблюдаются симптомы вирусной инфекции. Самостоятельно, как отмечают в департаменте здравоохранения, по своему желанию, пройти тест нельзя. 

 

 

 

 

Тэги: коронавирус, изоляция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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