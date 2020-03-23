Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей

23.03.2020 [Общество]

Администрация Вологды 23 марта купила смартфон Samsung Galaxy S10. Информация о соответствующей закупке размещена на сайте комитета госзаказа Вологодской области, на нее обратило внимание движение «Вместе».

Заказчиком выступает  МКУ «Хозяйственная служба» (на сайте администрации города сообщается, что задача казенного учреждения — «обеспечение деятельности администрации города Вологды (её отраслевых и функциональных органов)»).

О закупке объявили 19 марта, начальная (максимальная) цена контракта на поставку телефона была обозначена в 59 990 рублей. 23 марта администрация выбрала поставщика — ООО «Подшипник», предложившее цену в 53 000 рублей.

NewsVo спросил у пресс-службы администрации Вологды, для какой цели закупался смартфон и почему нельзя было его заменить более дешевым аналогом, и ждет ответа.

Отметим,что, по данным сайта госзаказа, за 54 000 рублей 23 марта Левашская основная школа в Нюксенском районе купила два ноутбука. 

 

 

Тэги: госзакупки, смартфоны, администрация Вологды
Фото: скриншот с официального сайта администрации Вологды

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