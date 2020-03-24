В администрации Вологды передумали покупать смартфон за 53 000 рублей

24.03.2020 [Общество]

В администрации Вологды прокомментировали новость о приобретении муниципальным предприятием смартфона Samsung Galaxy S10 за 53 000 рублей. Оказывается, эта закупка была отменена еще 19 марта. 

— 19 марта комиссия по закупкам Общественного совета города провела очередное заседание. Члены комиссии проанализировали закупки городской Администрации и подведомственных ей учреждений, которые планируются на ближайшее время. Вопросы вызвала только покупка смартфона, общественники порекомендовали её отменить. Представитель МКУ «Хозяйственная служба» 19 марта 2020 года сообщил фирме, выигравшей в электронном магазине, что контракт заключен не будет, — пояснили корреспонденту NewsVo в пресс-службе администрации Вологды.

На сайте комитета госзаказа Вологодской области отображается карточка данной закупки. В ней отражено, что объявление о поиске подрядчика было выложено 19 марта утром, до утра 23 марта шел прием заявок. Тут же прописано имя победителя закупки — ООО «Подшипник».

 

Непонятно, почему информацию не убрали с сайта до 23 марта, если решение об отмене закупки было принято еще на прошлой неделе - NewsVo ждет комментарий пресс-службы городской администрации по этому поводу.

Вместо смартфона, как объяснили в пресс-службе, было решено купить папки-планшеты для мобильных бригад, которые сейчас контролируют находящихся на самоизоляции. Судя по карточке закупки, 450 папок-планшетов за 26 550 рублей городской администрации продаст ИП Русинов Андрей Леонидович. Кроме того, на "сэкономленные" от отмены закупки Galaxy S10 будет приобретен дезинфицирующий раствор. 

Новость обновляется

Тэги: госзакупки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологде вычислили подозреваемого в поджоге здания «Единой России»
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
17.03.2020 [Общество]

«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области

3914
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В администрации Вологды передумали покупать смартфон за 53 000 рублей
Из-за коронавируса в России приостановили медосмотры и плановую вакцинацию
В Череповце 33-летнего сборщика мебели подозревают в убийстве пенсионерки
Двух вологодских школьников наградили премией «Горячее сердце» за спасение утопающих
В Вытегорском районе планируют катать туристов на шхуне «Онежская жемчужина»
В Череповецком районе двое рыбаков провалились под лед и погибли
Фестиваль кружева «Vita Lace» в Вологде перенесли на 2021 год
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

3188
0
24.03.2020 [БлогоVO]

Прививки от кори в Вологде нет

131
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

796
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика