В администрации Вологды передумали покупать смартфон за 53 000 рублей

В администрации Вологды прокомментировали новость о приобретении муниципальным предприятием смартфона Samsung Galaxy S10 за 53 000 рублей. Оказывается, эта закупка была отменена еще 19 марта.

— 19 марта комиссия по закупкам Общественного совета города провела очередное заседание. Члены комиссии проанализировали закупки городской Администрации и подведомственных ей учреждений, которые планируются на ближайшее время. Вопросы вызвала только покупка смартфона, общественники порекомендовали её отменить. Представитель МКУ «Хозяйственная служба» 19 марта 2020 года сообщил фирме, выигравшей в электронном магазине, что контракт заключен не будет, — пояснили корреспонденту NewsVo в пресс-службе администрации Вологды.

На сайте комитета госзаказа Вологодской области отображается карточка данной закупки. В ней отражено, что объявление о поиске подрядчика было выложено 19 марта утром, до утра 23 марта шел прием заявок. Тут же прописано имя победителя закупки — ООО «Подшипник».

Непонятно, почему информацию не убрали с сайта до 23 марта, если решение об отмене закупки было принято еще на прошлой неделе - NewsVo ждет комментарий пресс-службы городской администрации по этому поводу.

Вместо смартфона, как объяснили в пресс-службе, было решено купить папки-планшеты для мобильных бригад, которые сейчас контролируют находящихся на самоизоляции. Судя по карточке закупки, 450 папок-планшетов за 26 550 рублей городской администрации продаст ИП Русинов Андрей Леонидович. Кроме того, на "сэкономленные" от отмены закупки Galaxy S10 будет приобретен дезинфицирующий раствор.

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