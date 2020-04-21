В Грязовецком районе за нарушение режима самоизоляции оштрафовали жителя Ингушетии

57-летнего жителя республики Ингушетия оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Грязовецком районе. В ночь с 14 на 15 апреля мужчину обнаружили возле одного из домов в поселке Бушуиха. Отмечается, что находился он там без уважительной причины.

— Из письменных объяснений П. следует, что о режиме самоизоляции в Вологодской области он знал, но решил поехать в гости к своей знакомой в поселок Бушуиха, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд пришел к выводу, что тем самым житель Ингушетии не выполнил правила поведения при введении режима «повышенная готовность» на территории Вологодской области, на которой существует угроза возникновения ЧС. Кроме того, мужчина нарушил режим самоизоляции в период ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, установленные постановлениями правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 и от 27 марта 2020 года № 286.

В итоге мужчину оштрафовали на одну тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС).

Ранее NewsVo сообщал, что в Вожегодском районе суд объявил предупреждение пенсионеру, который нарушил режим самоизоляции, отправившись на застолье в другую деревню. Кроме того, жителя Череповца оштрафовали на 1000 рублей за поход в гости, а жителя Вологды - на 2000 рублей за прогулку по набережной.