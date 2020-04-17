В Вожеге суд объявил предупреждение нарушившему режим самоизоляции пенсионеру

В Вожеге суд объявил предупреждение пенсионеру, нарушившему режим самоизоляции. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС).

В материалах дела говорится, что 14 апреля 2020 года проживающего в деревне Гридино пенсионера обнаружили в одном из домов в деревне Лещёвка.

— Тем самым он нарушил требования Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239, п. 3.2 Постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 года № 286, а также не выполнил правила поведения при введении режима «повышенная готовность», установленного на территории Вологодской области Постановлением Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Сам мужчина факт правонарушения полностью признал, рассказал, что в гостях распивал спиртное. Суд учел, что ранее мужчина к административной ответственности не привлекался, является пенсионером. Ему было назначено наказание в виде предупреждения.

17 апреля в Вожеге суд также оштрафовал на 1000 рублей двух жителей райцентра за нарушение режима самоизоляции.

Постановления не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в областном суде.