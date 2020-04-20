Подсветка нового моста в Череповце будет статичной

20.04.2020 [Общество]

В Череповце выбрали статичную подсветку для нового моста. Таковы результаты онлайн-голосования, которые 20 апреля на оперативном совещании озвучил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

— Череповчане сделали свой выбор. 52% участников голосования отдали предпочтение статичной подсветке. Она предполагает украшение огнями в единой холодной цветовой гамме. За динамическую подсветку с возможностью смены цветов проголосовало 48% участников. Всего в опросе приняло участие более 3200 жителей, — сказал Олег Кувшинников.

Теперь будут внесены соответствующие изменения в проектно-сметную документацию, после чего будет заключено допсоглашение, и рабочие приступят к закладке кабель-каналов, чтобы сдать мост в 2022 году сразу со статической подсветкой.

— По стоимости она дешевле динамической, экономия составит порядка 80 миллионов рублей. Денежные средства останутся в региональном бюджете. Считаю, что такое рачительное отношение к бюджетным средствам оправданно в непростой период эпидемии и надвигающегося кризиса», — отметил Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что, несмотря на пандемию коронавируса, строительство второго моста через Шексну в Череповце останавливать не будут. На продолжение работ региону выделено 4,9 миллиарда рублей, сейчас готовность объекта составляет порядка 20%.

 

Тэги: мосты, Строительство

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