4,9 млн рублей из федерального бюджета выделят на строительство моста в Череповце в 2020 году

На строительство нового моста через Шексну из федерального бюджета будет выделено 4 миллиарда 900 миллионов рублей, об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

— Министр транспорта Евгений Дитрих подтвердил выделение 4,9 млрд рублей в 2020 году на продолжение строительства второго моста через Шексну. Мост будет построен в срок!

Ранее NewsVo сообщал, что строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года. Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год. Сообщалось, что из-за коронавируса стройку приостанавливать не будут.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным.