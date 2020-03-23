В Череповце стартовало онлайн-голосование за тип подсветки нового моста

23.03.2020 [Общество]

В Череповце стартовало интернет-голосование, которое определит тип подсветки нового моста через Шексну. Изначально сообщалось, что варианта будет три, но в итоге на голосование выставили два: статический и динамический. 

Для того, чтобы череповчане могли оценить, как будет выглядеть мост в каждом из вариантов, созданы два видеоролика. 

Голосование по выбору подсветки продлится до 13 апреля. Его итоги подведут на градостроительном совете. По выбранному варианту областной департамент дорожного хозяйства и транспорта начнёт разрабатывать проектно-сметную документацию.

Ранее NewsVo сообщал, что подсветка моста в Череповце обойдется бюджету в сумму от 70 до 170 млн рублей, в зависимости от выбранного варианта. 

Строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года.  Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным. 

Тэги: голосование, мосты, Строительство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологодской области с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Шесть тысяч жителей Вологодской области недавно прибыли из-за границы и должны быть на карантине
В Вологде начнут производить дезинфицирующий раствор и шить маски
«Вернулись из-за границы? Не нужно прятаться!»: на вопросы о коронавирусе отвечает департамент здравоохранения Вологодской области
Из-за коронавируса жители Вологодской области не могут вернуться домой из зарубежных поездок
Власти Вологды просят частные кружки и секции закрыться на каникулы: как реагирует бизнес?
В Вологодской области школьники могут перейти на дистанционное обучение по решению родителей
В Вологодской области школьников отправили на каникулы с 18 марта
На бульваре улицы Пирогова в Вологде предлагают оборудовать велодорожки
658 вернувшихся из-за границы вологжан обследовали на коронавирус
20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

2853
1
19.03.2020 [Общество]

Светло, но небезопасно: фонари на улице Бурмагиных в Вологде установили с нарушениями?

2444
0
20.03.2020 [Общество]

Путину написали открытое письмо с требованием ввести экстренные меры в борьбе с коронавирусом

2100
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрация Вологды купила смартфон Samsung Galaxy за 53 тысячи рублей
Регоператор «Аквалайн» закрыл свой единственный в области офис на неопределенный срок
Двух череповчан обманули на 200 тысяч рублей при оказании интим-услуг
Вологодские ученики смогут дистанционно принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
В Сямженском районе суд оштрафовал женщину-опекуна, избивавшую приёмных детей
В Череповце стартовало онлайн-голосование за тип подсветки нового моста
Отреставрированный брачный венец XIX века покажет Кирилло-Белозерский музей-заповедник
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

2853
0
23.03.2020 [БлогоVO]

Акции против поправок в Конституцию РФ

210
0
22.03.2020 [Обзор Прессы]

Праздник русской тройки. Играй, гармонь любимая! Выпуск от 22.03.2020

584
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика