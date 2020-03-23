В Череповце стартовало онлайн-голосование за тип подсветки нового моста

В Череповце стартовало интернет-голосование, которое определит тип подсветки нового моста через Шексну. Изначально сообщалось, что варианта будет три, но в итоге на голосование выставили два: статический и динамический.

Для того, чтобы череповчане могли оценить, как будет выглядеть мост в каждом из вариантов, созданы два видеоролика.

Голосование по выбору подсветки продлится до 13 апреля. Его итоги подведут на градостроительном совете. По выбранному варианту областной департамент дорожного хозяйства и транспорта начнёт разрабатывать проектно-сметную документацию.

Ранее NewsVo сообщал, что подсветка моста в Череповце обойдется бюджету в сумму от 70 до 170 млн рублей, в зависимости от выбранного варианта.

Строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года. Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным.