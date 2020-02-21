Тип подсветки нового моста в Череповце выберут онлайн-голосованием

Выбрать один из трех вариантов подсветки нового Архангельского моста предложат жителям Череповца. Первый вариант — статичная монохромная подсветка в теплой и холодной цветовых гаммах. Второй вариант предполагает динамическую подсветку.

— Светодиодные элементы могут быть выполнены по технологии «мультицвет», что позволяет менять цветовую гамму в зависимости от заданной программы, — сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Третий вариант предполагает комбинирование двух технологий: подсветка на вантовой части будет динамической, а на эстакадной — статичная.

Для того, чтобы череповчане могли оценить, как будет выглядеть мост в каждом из трех вариантов, будут созданы три видеоролика. Их опубликуют на официальных сайтах губернатора Вологодской области, мэра Череповца.

Голосование по выбору подсветки будет запущено в марте и завершится в апреле. Его итоги подведут на градостроительном совете. По выбранному варианту областной департамент дорожного хозяйства и транспорта начнёт разрабатывать проектно-сметную документацию.

Ранее NewsVo сообщал, что подсветка моста в Череповце обойдется бюджету в сумму от 70 до 170 млн рублей, в зависимости от выбранного варианта.

Строительство нового моста через Шексну началось в августе 2019 года. Контракт стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

Новый мост через Шексну станет самым длинным мостовым сооружением в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным.