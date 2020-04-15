Произведенные вологодскими предприятиями маски начнут продавать в аптеках

15.04.2020 [Общество]

Произведенные на вологодских предприятиях маски будут продавать не только в супермаркетах, но и в аптеках, сообщает пресс-служба главы региона.

«14 апреля правительством РФ было снято ограничение по поставкам в аптеки одноразовых и многоразовых масок, которые не сертифицированы как медицинские. Поэтому мы начинаем маршрутизацию этой продукции в аптечные сети с наших крупных предприятий, которые занимаются пошивом, сейчас их уже 14», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский текстильный комбинат начал выпускать многоразовые медицинские маски. В супермаркетах Вологды ими торговали по цене 50 рублей за штуку. Кроме того, производство масок наладили и в Вологодском районе.

На данный момент коронавирус диагностирован у 52 жителей региона, под подозрением находится 16 человек. 15 апреля также стало известно, что восемь зараженных вирусом пациентов в Череповце выздоровели. 

Тэги: медицинские маски, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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