Произведенные вологодскими предприятиями маски начнут продавать в аптеках

Произведенные на вологодских предприятиях маски будут продавать не только в супермаркетах, но и в аптеках, сообщает пресс-служба главы региона.

«14 апреля правительством РФ было снято ограничение по поставкам в аптеки одноразовых и многоразовых масок, которые не сертифицированы как медицинские. Поэтому мы начинаем маршрутизацию этой продукции в аптечные сети с наших крупных предприятий, которые занимаются пошивом, сейчас их уже 14», — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo сообщал, что Вологодский текстильный комбинат начал выпускать многоразовые медицинские маски. В супермаркетах Вологды ими торговали по цене 50 рублей за штуку. Кроме того, производство масок наладили и в Вологодском районе.

На данный момент коронавирус диагностирован у 52 жителей региона, под подозрением находится 16 человек. 15 апреля также стало известно, что восемь зараженных вирусом пациентов в Череповце выздоровели.