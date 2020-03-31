Защитные маски будут изготавливать в поселке Васильевское Вологодского района

Минимум 1000 масок в день планирует изготавливать предприятие «Нега» в поселке Васильевское Вологодского района. Начать изготовление предприятие готово уже сейчас. Организацию этой работы накануне обсудили глава Вологодского района Сергей Жестянников и руководитель предприятия Михаил Белов.

Опытные образцы уже изготовлены — это трехслойные маски из нетканого материала.

— Потребность в этой продукции с учетом эпидситуации сейчас очень большая. В первую очередь будем обеспечивать средствами защиты жителей района — работников торговли, ЖКХ, мобильные бригады, волонтеров, — отметил Сергей Жестянников. — Сейчас решается вопрос включения предприятия в списки работающих на карантине, и запускаем процесс».

Руководство предприятия также рассматривает возможность запустить линию изготовления защитных масок на постоянной основе. В планах также наладить производство защитных халатов и шапочек, — сообщает сайт администрации Вологодского района.