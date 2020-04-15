В Вологодской области выздоровели семь ранее заразившихся коронавирусом пациентов

Семь ранее заразившихся коронавирусом жителей Вологодской области выздоровели. Об этом 15 апреля написал на своей странице губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Мэр Череповца Вадим Германов уточняет, что среди выздоровевших есть ребенок.

— Из моногоспиталя сегодня выпишут двух первых пациентов: 53-летнюю женщину и трехлетнего ребенка. Также сегодня планируется закрыть больничные шести человек, которые лечились амбулаторно. Череповчане сдали анализы, их результаты оказались отрицательными.

По данным на утро 15 апреля,как сообщает сайт регионального правительства, в Вологодской области 52 пациента с подтвержденным коронавирусом, из них 36 - в Череповце, 12 - в Вологде, 2 - в Кадуйском районе, 1 - в Шекснинском районе.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в регионе 16 пациентов, из них три - в Череповце, семь - в Вологде, четыре - в Шекснинском районе, по одному в Вологодском районе и Кичменгско-Городецком районе.