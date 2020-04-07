Произведенные на текстильном комбинате многоразовые маски поступят в супермаркеты Вологды

Вологодский текстильный комбинат начал выпускать многоразовые медицинские маски. В ближайшее время они поступят в супермаркеты Вологды по цене 50 рублей за штуку, сообщает пресс-служба губернатора.

Сообщается, что для изготовления масок комбинат увеличил производство плотного отбеленного муслина – хлопковой ткани, которая ранее выпускалась в незначительном объеме для детских пеленок. Эта ткань в четыре раза превосходит по износостойкости марлевую. Также комбинат активизировал собственные запасы подходящих для таких изделий тканей – полульняной и бязи, в наличии их имеется почти 55 тысяч погонных метров. С учетом сил привлеченных подрядных организаций из соседних регионов отшивать защитные маски будут около 200 швей, в сутки они смогут производить около 30 тысяч штук.

«Мы выпускаем три-четыре вида двухслойных масок из 100% хлопка и смесовых тканей с содержанием льна и хлопка в разных соотношениях плотностью до 120 граммов на квадратный метр. Конструкция их проста, – отметил генеральный директор Вологодского текстильного комбината Андрей Марсий. – Маски мы начали производить в экспериментальном цеху. Это не основное наше производство, поэтому для пошива привлекли сторонние организации».

Как ранее сообщал NewsVo, сейчас комбинат на производстве тканей для спецодежды. Соответствующее соглашение в 2017 году в рамках Петербургского экономического форума подписали губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и представитель фирмы-инвестора - гендиректор ГК «Восток-сервис» Сергей Ширяев

По данным пресс-службы губернатора Вологодской области, новая продукция вологодского предприятия на днях поступит в розничные магазины. Защитные маски в упаковках по 10 штук с инструкцией по применению появятся в продаже в сети «Золотой Ключик», переговоры о поставках ведутся также с сетью магазинов «Макси». Стоимость одной маски составит чуть более 50 рублей. Повторно их использовать можно после стирки при 40 градусах и проглаживания утюгом.

«Пока выпускаемые маски не сертифицированы, и нам нужно получить сертификаты для оснащения ими медицинских учреждений – больниц, ФАПов, поликлиник, амбулаторий, и для реализации в аптечной сети. Документ оформляем в ускоренном режиме, буквально в течение недели он должен быть готов, – отметил губернатор Олег Кувшинников. – Пока средства индивидуальной защиты мы закупаем при поддержке крупных предприятий – «Северстали» и «ФосАгро».

Как ранее сообщал NewsVo, по данным на 7 апреля, в Вологодской области 23 выявленных случаев коронавируса и 16 пациентов с подозрением на него. В Череповце 14 пациентов с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция», у 21 человека диагноз подтвержден. В Вологде 2 подтвержденных диагноза и 2 пациента с подозрением на инфицирование.

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