Пандемия как способ заработать: в Вологде стали продавать маски в десять раз дороже их реальной стоимости

В Вологде через соцсети втридорога продают медицинские маски. Кто-то шьет их сам, а кто-то закупился заранее и теперь сбывает гораздо дороже реальной стоимости. NewsVo выяснил, что в условиях пандемии коронавируса в продавцов медицинских изделий переквалифицировались ремонтники, строители, фотографы и домохозяйки.

Так, накануне всероссийских выходных в социальной сети "ВКонтакте" была создана фековая страница под ником Юлии Смирновой. В аккаунте предлагают трехслойные медицинские маски за 70 рублей за штуку и двухслойные тканевые многоразовые маски по 150 рублей за штуку. Заказать товар можно по телефону и в telegram. Такое же объявление появилось на одной из барахолок Вологды.



Медицинские маски предлагают и магазины спецодежды, правда, многоразовые от 130 рублей за штуку с доставкой по городу. Кроме этого, в погоне за деньгами маски стали шить все кому на лень. Например, маски в Вологде продает профессиональный фотограф. Его предложения начинаются с мелкого опта. от 100 штук - по цене 98 рублей за 1 маску, от 1000 штук - 75 рублей за 1 маску,от 100 000 шт. - 65 руб. за маску. А еще их стали шить сами и предлагать домохозяйки. Цена космическая - от 300 рублей за одну маску.



Пока фармацевты терпеливо объясняли людям накануне карантина о том, что масок нет и не предвидится, строительные магазины продавали их под видом сантехнических масок.

Об этом у себя на странице сообщила жительница Вологды Ирина Никитина.

"У нас в аптеках (Вологда) медицинских масок давно нет. Сегодня в маге отделочных материалов купила маску под интересным торговым названием: МАСКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ. Для защиты высокоточного оборудования и приборов от дыхания человека. Произведено в Санкт-Петербурге. Стоит 40 р".



Ранее NewsVo сообщал, что 20 марта управление Пенсионного фонда РФ в городе Вологде провело аукцион на поставку медицинских масок. Победителем конкурса стало ООО "Глобал-мед", так как больше никто не заявился на участие в аукционе. Фирма должна поставить в Вологодское управление ПФР 4800 медицинских масок за 113 616 рублей. А в департаменте здравоохранения Вологодской области посоветовали жителям региона, которые не могут купить медицинские маски в аптеках, изготовить их самим.