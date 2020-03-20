В департаменте здравоохранения вологжанам посоветовали самим шить маски из марли

В департаменте здравоохранения Вологодской области посоветовали жителям региона, которые не могут купить медицинские маски в аптеках, изготовить их самим.

— Все мы имеем возможность изготовить для себя маску — это восьмислойная марлевая повязка, простиранная, проглаженная горячим утюгом. Она будет являться таким же эффективным барьером как и покупная маска из нетканого материала, — сказал на пресс-конференции в областном правительстве глава департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

По словам Бутакова, до подъема заболеваемости ОРВИ в аптеках области было около миллиона масок, но их все раскупили. Когда они вновь появятся в продаже, пока непонятно.

— Тем не менее, мы видим, что в масках на улице никто не ходит. Они лежат у граждан дома, люди сделали запасы. Мы призываем использовать маски по назначению, — отметила главный эпидемиолог области Татьяна Курганова.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде на предприятии "Снежинка" начали шить марлевые повязки. 15 работниц за восьмичасовую смену успевают изготовить 1000 масок. При этом в продажу в аптеки эти маски не поступят — они предназначены для сотрудников крупных предприятий города.