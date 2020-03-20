На предприятии в Вологде начали шить марлевые маски

20.03.2020 [Общество]
На предприятии в Вологде начали шить марлевые маски

На вологодском предприятии «Снежинка» начали шить многоразовые марлевые маски. 15 работниц за восьмичасовую смену успевают изготовить 1000 масок.

При этом в продажу в аптеки эти маски не поступят — они предназначены для сотрудников крупных предприятий города.

— Первый заказчик — предприятие ВОМЗ. По приблизительным подсчетам, для обеспечения сотрудников жизнеобеспечивающих предприятий необходимо порядка 40 тысяч масок. Материал на изготовление закуплен, к пошиву может подключиться еще 2 швейных предприятия города, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

19 марта на совещании в администрации Вологды начальник департамента экономического развития города Светлана Пахнина подтвердила, что в областной столице дефицит одноразовых медицинских масок. Она также пояснила, что около 20 000 масок для продажи населению 18 марта должны были поступить в сеть "Антей", однако читатели NewsVo в нашей группе в соцсети пишут, что масок в этих аптеках уже нет, а продавцы говорят, что и не было. Мы запросили официальный комментарий администрации города по этому поводу и ждем ответа.

 

Тэги: здравоохранение, медицинские маски, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса
Фото со страницы мэра Вологды Сергея Воропанова в соцсети

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