Пенсионный фонд в Вологде закупил 4800 медицинских масок

24.03.2020 [Общество]

20 марта управление Пенсионного фонда РФ в городе Вологде провело аукцион на поставку медицинских масок. Победителем конкурса стало ООО "Глобал-мед", так как больше никто не заявился на участие в аукционе. Фирма должна поставить в Вологодское управление ПФР 4800 медицинских масок за 113 616 рублей.

Областное отделение ПФР также провело аукцион на поставку медицинских масок. Он состоялся 23 марта, однако победитель еще не известен. Отделение заказало 257 упаковок масок за 419 765 рублей 81 копейку. Такова начальная (максимальная) цена контракта. 

Два раза пыталось закупить 3000 медицинских масок за 95 010 рублей управление ПФР в Череповце. Тем не менее, там оба аукциона не состоялись - на них никто не заявился. 

Медицинские маски стали дефицитным товаром в аптеках Вологодской области, в связи карантинными мерами, которые были введены на территории региона, чтобы не допустить распространения коронавируса COVID-19. В департаменте здравоохранения области попросили здоровых вологжан не раскупать маски, которые могут пригодиться больным людям для того, чтобы не распространять вирус, если он появится на территории региона. 

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Тэги: пенсионный фонд, медицинские маски

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