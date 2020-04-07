Еще у трех жителей Череповца заподозрили коронавирус

07.04.2020 [Общество]

За сутки еще у трех жителей Череповца заподозрили коронавирус. Таким образом, по данным на утро 7 апреля, в городе 14 пациентов с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция», у 21 человека диагноз подтвержден. В Вологде показатели остались такими же — 2 подтвержденных диагноза и 2 пациента с подозрением на инфицирование. В целом по области 23 выявленных случаев коронавируса и 16 пациентов с подозрением на него.

Ранее NewsVo сообщал, что 47 млн рублей из федерального бюджета получит Вологодская область на выплаты медикам в условиях пандемии коронавируса. Выплаты получат все врачи, медсестры, которые работают с инфицированными пациентами и теми, кто в группе риска.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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