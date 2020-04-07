В правительстве Вологодской области озвучили меры поддержки бизнеса в период пандемии

6 апреля в правительстве Вологодской области озвучили региональные меры поддержки бизнеса. Согласно постановлению, на государственную поддержку вправе претендовать организации и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от пандемии сферах:

· Общественное питание;

· Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

· Дополнительное образование, деятельность негосударственных образовательных организаций;

· Культура, организация досуга и развлечений;

· Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

· Деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

· Организация конференций и выставок;

· Гостиничный бизнес;

· Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Во вторую волну господдержки решили внести грузоперевозки, управление коммерческой и иной недвижимостью и экспертно-ориентированные предприятия. Государственная поддержка предпринимателей области будет оказываться по четырём направлениям: налоги, кредиты, контрольно-надзорная деятельность и аренда, и будет реализована на трёх уровнях: федеральном, региональном и местном.

«По прогнозу департамента финансов области выпадающие доходы областного бюджета могут превысить полмиллиарда рублей, но мы идём на снижение доходов бюджета, понимая всю значимость для экономики региона предприятий малого и среднего бизнеса Вологодской области», — резюмировал Олег Кувшинников.

Департамент экономического развития области продолжает принимать предложения предпринимателей по видам государственной поддержки. Для этого работают горячие линии. Для малого и среднего бизнеса - (8172) 500-112, для крупных промышленных предприятий - (8172) 333-486.