В правительстве Вологодской области озвучили меры поддержки бизнеса в период пандемии

07.04.2020 [Общество]

6 апреля в правительстве Вологодской области озвучили региональные меры поддержки бизнеса. Согласно постановлению, на государственную поддержку вправе претендовать организации и индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших от пандемии сферах:

·        Общественное питание;

·        Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);

·        Дополнительное образование, деятельность негосударственных образовательных организаций;

·        Культура, организация досуга и развлечений;

·        Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

·        Деятельность турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

·        Организация конференций и выставок;

·        Гостиничный бизнес;

·        Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Во вторую волну господдержки решили внести грузоперевозки, управление коммерческой и иной недвижимостью и экспертно-ориентированные предприятия. Государственная поддержка предпринимателей области будет оказываться по четырём направлениям: налоги, кредиты, контрольно-надзорная деятельность и аренда, и будет реализована на трёх уровнях: федеральном, региональном и местном.

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«По прогнозу департамента финансов области выпадающие доходы областного бюджета могут превысить полмиллиарда рублей, но мы идём на снижение доходов бюджета, понимая всю значимость для экономики региона предприятий малого и среднего бизнеса Вологодской области», — резюмировал Олег Кувшинников.

Департамент экономического развития области продолжает принимать предложения предпринимателей по видам государственной поддержки. Для этого работают горячие линии. Для малого и среднего бизнеса - (8172) 500-112, для крупных промышленных предприятий - (8172) 333-486.

 

 

Тэги: коронавирус, бизнес, поддержка бизнеса

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