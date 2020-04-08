За сутки в Вологде и Череповце прибавилось по одному пациенту с подозрением на коронавирус

08.04.2020 [Общество]

В Череповце и Вологде за сутки прибавилось по одному пациенту с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция". Таким образом, по данным на утро 8 апреля, в регионе 23 подтвержденных случая коронавируса ( 21 - в Череповце, 2 - в Вологде), а также 18 человек с подозрением на инфицирование ( 15 - в Череповце, 3 - в Вологде).

Ранее NewsVo сообщал, что с 30 марта в Вологодской области введен режим полной самоизоляции. В регионе не работают торговые центры, кафе, рестораны. С 3 апреля были приостановлены межрегиональные и межрайонные автобусные перевозки из Череповца и обратно. На въездах в город с вечера 2 апреля установлены контрольно-пропускные пункты. Доступ большегрузов в город запрещен, исключение - транспорт, доставляющий медикаменты и продовольствие, а также следующий на промышленные предприятия. Внимательно осматривается иногородний транспорт. На этой неделе КПП заработали и на въездах в Вологду.

При этом постановлением областного правительства с 6 апреля расширен список организации, которые могут свободно работать в нынешних эпидусловиях.

— Многие спрашивают — зачем мы расширили список организаций? Ответ прост — чтобы наша область после выхода из карантина не превратилась в разбитое корыто, — говорит Олег Кувшинников.

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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