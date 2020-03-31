Главный эпидемиолог Вологодской области призывает прекратить травлю подхвативших коронавирус людей

Главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова призвала жителей региона воздержаться от травли заразившихся коронавирусом людей. По ее словам, в социальных сетях нарастает напряжение по поводу череповчан, которые стали первыми зараженными COVID-19 в регионе. Несмотря на тяжелое физическое состояние семейной пары, в их адрес нередко звучат оскорбления и даже угрозы.

По словам Кургановой, такое поведение жителей региона может привести лишь к одному: подхватившие коронавирусную инфекцию будут опасаться сообщать о болезни медикам. А отсутствие срочной госпитализации – это новые заражения, количество которых растет в геометрической прогрессии.

«Каждый из нас может оказаться в такой тяжелой ситуации, - уверена Курганова. – Мы видим, как быстро распространяется инфекция. Наблюдали за тем, что происходило в Китае, что сейчас происходит в Европе. Каждый день фиксируется прирост новых случаев. Коронавирус – это воздушно-капельная инфекция. Она передается при разговоре, чихании, кашле, рукопожатии. Часть зараженных может переносить болезнь бессимптомно, но быть источником заражения».

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что череповецкая семейная пара вернулись из Европы еще до официальных ограничительных мероприятий – в начале марта. Они более двух недель находились на территории Москвы и только спустя 16 дней вернулись в Череповец. Тем не менее, инкубационный период вируса затянулся, и болезнь проявилась уже дома.

«Делить людей по принципу «белое и черное», винить людей в том, что они заболели – абсолютно неправильно! В этой ситуации нужно всем сплотиться и оказать помощь друг другу. Травля заболевших – свидетельство нездорового, незрелого отношения к ситуации, - отмечает Татьяна Курганова, - тогда как в самые сложные времена лучшим выходом для всех нас является взаимопомощь. И, в случае с инфекцией, соблюдение профилактических мер».

Ранее NewsVo сообщал, что 27 марта первый в регионе предварительный диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен двум людям, проживавшим на базе отдыха «Торово» вблизи Череповца. Это сотрудник «Северстали» и его жена. Позже губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что все предварительно больные коронавирусом череповчане контактировали с первыми заболевшими. Тем не менее, мэр Череповца Вадим Германов заявил, что "совсем не факт, что именно этот человек заразил всех остальных. На его месте мог быть любой"