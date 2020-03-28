Колл-центр по вопросам, связанным с коронавирусом, открылся в Вологде

В Вологде открыт городской колл-центр по вопросам, связанным с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он будет принимать звонки ежедневно с 8.00 до 17.00 по номеру телефона 8-800-302-16-17.

- На него можно обращаться по различным темам, связанным с функционированием различных городских сфер в условиях введенного карантина: работа дежурных групп в детских садах; справки о работе медицинских и образовательных учреждений; консультация по записи на прием в МФЦ, налоговую инспекцию и так далее; и так далее. Если оператор сразу не даст ответ, он перенаправит к нужному специалисту, - сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Как ранее сообщал NewsVo, для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции следующая неделя объявлена президентом нерабочей, на протяжении ее рекомендуется находиться дома и избегать контактов с другими людьми.

В Вологодской области введен также целый ряд ограничительных мероприятий: рекомендован домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями; закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo "Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"